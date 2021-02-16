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Голы Дадонова и Зуба помогли «Оттаве» спастись с 1:5 и обыграть «Торонто» в овертайме

Голы Дадонова и Зуба помогли «Оттаве» спастись с 1:5 и обыграть «Торонто» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в которой со счётом 6:5 в овертайме вырвали гости.

К окончанию 2-го периода игроки «Торонто» вели со счётом 5:1 благодаря заброшенным шайбам Остона Мэттьюса (дубль), Трэвиса Бойда, Пьера Энгвалля и Джо Торнтона. Единственную шайбу, на тот момент, у «Оттавы» забросил Дрейк Батерсон. Однако всё перевернулось в 3-м периоде, благодаря голам игроков гостей – Ника Пола, Артёма Зуба, Коннора Брауна и Евгения Дадонова, который сравнял счёт в игре за 2 минуты до конца. Он же решил исход встречи в овертайме, принеся «сенаторам» победу, которая стала второй кряду.

«Торонто Мэйпл Лифс» с 24 очками в 16 играх лидирует в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ, а «Оттава Сенаторз» (9) замыкает её.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэттьюс (Торнтон, Марнер) – 06:32' (5x5)   2:0 Бойд (Спецца) – 10:29' (5x5)   2:1 Батерсон (Штюцле) – 12:40' (5x5)   3:1 Энгвалль (Керфут, Броди) – 21:49' (5x5)   4:1 Торнтон (Мэттьюс) – 29:51' (5x5)   5:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 39:01' (5x3)   5:2 Пол (Уотсон) – 39:51' (4x5)   5:3 Зуб (Тирни, Браун) – 40:41' (5x5)   5:4 Браун (Уайт, Шабо) – 45:52' (5x5)   5:5 Дадонов (Ткачук, Норрис) – 57:59' (6x5)   5:6 Дадонов (Шабо, Пол) – 62:19' (3x3)
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