Голы Дадонова и Зуба помогли «Оттаве» спастись с 1:5 и обыграть «Торонто» в овертайме

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в которой со счётом 6:5 в овертайме вырвали гости.
К окончанию 2-го периода игроки «Торонто» вели со счётом 5:1 благодаря заброшенным шайбам Остона Мэттьюса (дубль), Трэвиса Бойда, Пьера Энгвалля и Джо Торнтона. Единственную шайбу, на тот момент, у «Оттавы» забросил Дрейк Батерсон. Однако всё перевернулось в 3-м периоде, благодаря голам игроков гостей – Ника Пола, Артёма Зуба, Коннора Брауна и Евгения Дадонова, который сравнял счёт в игре за 2 минуты до конца. Он же решил исход встречи в овертайме, принеся «сенаторам» победу, которая стала второй кряду.
«Торонто Мэйпл Лифс» с 24 очками в 16 играх лидирует в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ, а «Оттава Сенаторз» (9) замыкает её.
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