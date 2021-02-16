«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче с 10 голами. У Свечникова и Гаврикова – по ассисту

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
У победителей отличились Себастьян Ахо, Джордан Стаал (дубль), Брок Макгинн (дубль), Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер. За «Коламбус» отметились голами – Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Кевин Стенлунд.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут 47 секунд и отметился результативной передачей, набрав 13-е (6+7) очко в сезоне. Его соотечественник из «Коламбуса» Владислав Гавриков также отдал один ассист, который принёс ему 5-е (1+4) очко.
«Каролина Харрикейнз», набрав 20 очков в 13 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, а «Коламбус Блю Джекетс» (18) – 5-е.
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