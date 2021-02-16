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«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче с 10 голами. У Свечникова и Гаврикова – по ассисту

«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче с 10 голами. У Свечникова и Гаврикова – по ассисту
Хоккей / НХЛ 0
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

У победителей отличились Себастьян Ахо, Джордан Стаал (дубль), Брок Макгинн (дубль), Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер. За «Коламбус» отметились голами – Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Кевин Стенлунд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут 47 секунд и отметился результативной передачей, набрав 13-е (6+7) очко в сезоне. Его соотечественник из «Коламбуса» Владислав Гавриков также отдал один ассист, который принёс ему 5-е (1+4) очко.

«Каролина Харрикейнз», набрав 20 очков в 13 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, а «Коламбус Блю Джекетс» (18) – 5-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Аткинсон (Лайне, Рослович) – 00:26' (5x5)   0:2 Дженнер (Фолиньо, Гавриков) – 05:55' (5x5)   1:2 Ахо (Славин, Макгинн) – 13:14' (5x5)   1:3 Стенлунд (Дженнер, Бьёркстранд) – 15:53' (5x5)   2:3 Стаал (Фёгеле, Бин) – 18:32' (5x5)   3:3 Макгинн (Терявяйнен, Ахо) – 21:29' (5x5)   4:3 Терявяйнен (Макгинн, Гардинер) – 21:56' (5x5)   5:3 Нидеррайтер (Терявяйнен, Нечас) – 39:13' (5x4)   6:3 Макгинн (Бин, Терявяйнен) – 51:35' (5x5)   7:3 Стаал (Трочек, Свечников) – 51:54' (5x4)
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