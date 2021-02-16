Юбердо обогнал Буре по голам за «Флориду», сыграв на 326 матчей больше россиянина

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости льда со счётом 6:4.

Одну из шайб «Флориды» забросил нападающий Джонатан Юбердо. Благодаря этому канадский форвард вышел на четвёртое место по голам за «Флориду», превзойдя результат Павла Буре. В активе Юбердо стало 153 шайбы в 549 матчах. Буре отличился 152 раза, сыграв 223 матча. Таким образом, канадский нападающий сыграл на 326 матчей больше Буре.

Клубный рекорд принадлежит Олли Йокинену (188 голов в 567 встречах), на втором месте располагается Александр Барков (160 голов в 492 матчах), третье место занимает Скотт Мелланби (157 заброшенных шайб за 552 матча). Только Юбердо и Барков из перечисленных игроков продолжают карьеру.