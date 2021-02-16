«Эдмонтон» прервал 3-матчевую победную серию, уступив «Виннипегу» во встрече с 11 голами

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» со счётом 5:6, прервав 3-матчевую победную серию.

В составе победителей отличились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Николай Элерс, Мэтью Перро и Блейк Уилер. За «Эдмонтон» по дублю оформили Алекс Чиассон и Райан Ньюджент-Хопкинс, ещё одна шайба у Кайлера Ямамото.

«Виннипег Джетс», набрав 19 очков в 15 играх, обошёл «Эдмонтон Ойлерз» (18) в турнирной таблице Северного дивизиона и занял, на данный момент, 3-е место.

Команды сойдутся вновь в очном противостоянии уже в следующей игре, которая запланирована в ночь с 17 на 18 февраля, начало – 06:00 мск.