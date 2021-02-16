«Эдмонтон» прервал 3-матчевую победную серию, уступив «Виннипегу» во встрече с 11 голами
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» со счётом 5:6, прервав 3-матчевую победную серию.
В составе победителей отличились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Николай Элерс, Мэтью Перро и Блейк Уилер. За «Эдмонтон» по дублю оформили Алекс Чиассон и Райан Ньюджент-Хопкинс, ещё одна шайба у Кайлера Ямамото.
«Виннипег Джетс», набрав 19 очков в 15 играх, обошёл «Эдмонтон Ойлерз» (18) в турнирной таблице Северного дивизиона и занял, на данный момент, 3-е место.
Команды сойдутся вновь в очном противостоянии уже в следующей игре, которая запланирована в ночь с 17 на 18 февраля, начало – 06:00 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Уилер, Пионк) – 06:30' (5x4) 1:1 Чиассон (Шор, Бушар) – 11:03' (5x5) 1:2 Коннор – 12:50' (5x5) 1:3 Эпплтон (Шайфли) – 20:49' (5x5) 1:4 Элерс (Коннор, Штястны) – 22:31' (5x5) 2:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бэрри) – 29:12' (5x4) 3:4 Ямамото (Нурс, Бэрри) – 32:57' (5x5) 3:5 Перро (Пионк, Лаури) – 34:15' (5x5) 4:5 Чиассон (Эннис, Бушар) – 37:39' (5x5) 5:5 Ньюджент-Хопкинс (Пульюярви, Макдэвид) – 42:55' (5x5) 5:6 Уилер (Моррисси, Шайфли) – 46:22' (5x5)
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