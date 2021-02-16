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Евгений Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава»

Евгений Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в которой со счётом 6:5 в овертайме вырвали гости.

Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов признан первой звездой матча. В ходе встречи «сенаторы» уступали со счётом 1:5, но смогли отыграться, перевести матч в овертайм и вырвать победу. Дадонов оформил дубль: сперва он спас «Оттаву» от поражения в основное время, забросив пятую шайбу, а затем забил победный гол в овертайме.

Звание второй звезды досталось форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу. В этой встрече он набрал 3 (2+1) очка. Тройку лучших игроков замкнул форвард «сенаторов» Коннор Браун, набравший 2 (1+1) очка.

Голы Дадонова и Зуба помогли «Оттаве» спастись с 1:5 и обыграть «Торонто» в овертайме
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