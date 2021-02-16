«Калгари» вырвал победу в овертайме, уступая «Ванкуверу» по ходу встречи со счётом 0:2

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду в овертайме уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.
Хоккеисты «Ванкувера» вели со счётом 2:0 уже в начале поединка – отличились Таннер Пирсон и Бо Хорват. Однако игроки «Калгари» смогли перевернуть ход встречи и забросили сразу три шайбы в ворота Тэтчера Демко – по голу на счету Милана Лучича, Элиаса Линдхольма и Диллона Дюбе. За 31 секунду до конца матча «Ванкувер» спасся и перевёл игру в овертайм благодаря шайбе Брока Бёзера. Исход встречи в овертайме решил Джонни Годро, принеся победу «Калгари» в этой игре.
В заключительном матче игрового дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2. У Николая Кныжова «+1» за 21.44 игрового времени.
- 16 февраля 2021
-
09:04
-
08:48
-
08:45
-
08:15
-
07:49
-
07:33
-
07:17
-
06:45
-
06:17
-
06:16
-
06:00
-
05:47
-
05:45
-
05:32
-
05:17
-
04:37
-
04:20
-
04:08
-
03:11
-
02:31
- 15 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
22:43
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
21:21
-
21:15
-
20:46
-
20:24
-
19:55
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
18:55