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«Калгари» вырвал победу в овертайме, уступая «Ванкуверу» по ходу встречи со счётом 0:2

«Калгари» вырвал победу в овертайме, уступая «Ванкуверу» по ходу встречи со счётом 0:2
Хоккей / НХЛ 0
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду в овертайме уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.

Хоккеисты «Ванкувера» вели со счётом 2:0 уже в начале поединка – отличились Таннер Пирсон и Бо Хорват. Однако игроки «Калгари» смогли перевернуть ход встречи и забросили сразу три шайбы в ворота Тэтчера Демко – по голу на счету Милана Лучича, Элиаса Линдхольма и Диллона Дюбе. За 31 секунду до конца матча «Ванкувер» спасся и перевёл игру в овертайм благодаря шайбе Брока Бёзера. Исход встречи в овертайме решил Джонни Годро, принеся победу «Калгари» в этой игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Пирсон (Хьюз, Майерс) – 03:52' (5x5)   2:0 Хорват (Бёзер, Миллер) – 14:44' (5x3)   2:1 Лучич (Андерссон, Мэки) – 19:35' (5x5)   2:2 Линдхольм (Андерссон) – 30:40' (5x5)   2:3 Дюбе – 35:51' (5x5)   3:3 Бёзер (Майерс, Петтерссон) – 59:29' (5x5)   3:4 Годро (Монахан, Линдхольм) – 60:23' (4x3)

В заключительном матче игрового дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2. У Николая Кныжова «+1» за 21.44 игрового времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Стил (Хайнен, Сильверберг) – 00:50' (5x5)   1:1 Леонард (Ферраро, Майер) – 09:43' (5x4)   2:1 Лабанк (Кейн, Кутюр) – 24:48' (5x5)   3:1 Кутюр – 31:15' (5x5)   3:2 Комтуа (Ракелль, Фаулер) – 42:00' (5x5)
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