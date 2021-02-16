«Калгари» вырвал победу в овертайме, уступая «Ванкуверу» по ходу встречи со счётом 0:2

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду в овертайме уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.

Хоккеисты «Ванкувера» вели со счётом 2:0 уже в начале поединка – отличились Таннер Пирсон и Бо Хорват. Однако игроки «Калгари» смогли перевернуть ход встречи и забросили сразу три шайбы в ворота Тэтчера Демко – по голу на счету Милана Лучича, Элиаса Линдхольма и Диллона Дюбе. За 31 секунду до конца матча «Ванкувер» спасся и перевёл игру в овертайм благодаря шайбе Брока Бёзера. Исход встречи в овертайме решил Джонни Годро, принеся победу «Калгари» в этой игре.

В заключительном матче игрового дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2. У Николая Кныжова «+1» за 21.44 игрового времени.