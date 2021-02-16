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Годро вышел на второе место в истории «Калгари» по голам в овертаймах

Годро вышел на второе место в истории «Калгари» по голам в овертаймах
Хоккей / НХЛ 0

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду в овертайме уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.

Исход встречи в овертайме решил Джонни Годро, который реализовал большинство и принёс победу «Калгари» в этом матче. Для американского форварда эта шайба стала восьмой за карьеру в овертаймах, что является вторым результатом в истории «огоньков». Джонни превзошёл результат канадского защитника Марка Джиордано, в активе которого семь точных бросков в дополнительных отрезках.

Клубный рекорд принадлежит канадскому нападающему Шону Монахану (11). Стоит заметить, что все перечисленные игроки продолжают выступать за «Калгари».

«Калгари» вырвал победу в овертайме, уступая «Ванкуверу» по ходу встречи со счётом 0:2
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