Годро вышел на второе место в истории «Калгари» по голам в овертаймах

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду в овертайме уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.

Исход встречи в овертайме решил Джонни Годро, который реализовал большинство и принёс победу «Калгари» в этом матче. Для американского форварда эта шайба стала восьмой за карьеру в овертаймах, что является вторым результатом в истории «огоньков». Джонни превзошёл результат канадского защитника Марка Джиордано, в активе которого семь точных бросков в дополнительных отрезках.

Клубный рекорд принадлежит канадскому нападающему Шону Монахану (11). Стоит заметить, что все перечисленные игроки продолжают выступать за «Калгари».