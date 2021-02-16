Годро вышел на второе место в истории «Калгари» по голам в овертаймах
В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду в овертайме уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.
Исход встречи в овертайме решил Джонни Годро, который реализовал большинство и принёс победу «Калгари» в этом матче. Для американского форварда эта шайба стала восьмой за карьеру в овертаймах, что является вторым результатом в истории «огоньков». Джонни превзошёл результат канадского защитника Марка Джиордано, в активе которого семь точных бросков в дополнительных отрезках.
Клубный рекорд принадлежит канадскому нападающему Шону Монахану (11). Стоит заметить, что все перечисленные игроки продолжают выступать за «Калгари».
«Калгари» вырвал победу в овертайме, уступая «Ванкуверу» по ходу встречи со счётом 0:2
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
10:20
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
09:04
-
08:48
-
08:45
-
08:15
-
07:49
-
07:33
-
07:17
-
06:45
-
06:17
-
06:16
-
06:00
-
05:47
-
05:45
-
05:32
-
05:17
-
04:37
-
04:20
-
04:08
-
03:11
-
02:31
- 15 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
22:43
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
21:21
-
21:15
-
20:46
-
20:24
-
19:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам