Главный тренер «Торонто»: просто отдали матч сопернику и ничего не сделали сами

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:6 ОТ).

«Пропущенные голы — это одно. Меня куда больше обескуражило то, как мы играли. Для нас это определённый шаг назад. Мы просто отдали матч сопернику и ничего не сделали сами», — сказал Киф.

К 40-й минуте второго периода счёт был 5:1 в пользу «Торонто», а «Сенаторз» остались в меньшинстве после удаления российского защитника Артёма Зуба. Тем не менее, ещё до перерыва Ник Пол отыграл одну шайбу, а уже после завершения штрафного времени в третьем периоде россиянин сделал счёт 3:5. Затем голы Коннора Брауна и Евгения Дадонова позволили «Оттаве» перевести матч в овертайм, где российский форвард поставил точку в матче.