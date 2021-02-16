Александр Барков вышел на второе место в истории «Флориды» по очкам

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости льда со счётом 6:4.
Нападающий «Флориды» Александр Барков записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу. Благодаря этому Барков достиг отметки в 421 очко за карьеру в «Пантерз», что является вторым результатом в истории клуба. Финский форвард превзошёл результат соотечественника Олли Йокинена (419). Рекордсменом является действующий нападающий клуба Джонатан Юбердо (454).
В этом матче Юбердо забросил одну из шайб своей команды. Благодаря этому канадский форвард вышел на четвёртое место по голам за «Флориду», превзойдя результат Павла Буре. В активе Юбердо стало 153 шайбы в 549 матчах. Буре отличился 152 раза, сыграв 223 матча. Таким образом, канадский нападающий сыграл на 326 матчей больше Буре.
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