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Александр Барков вышел на второе место в истории «Флориды» по очкам

Александр Барков вышел на второе место в истории «Флориды» по очкам
Хоккей / НХЛ 0
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости льда со счётом 6:4.

Нападающий «Флориды» Александр Барков записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу. Благодаря этому Барков достиг отметки в 421 очко за карьеру в «Пантерз», что является вторым результатом в истории клуба. Финский форвард превзошёл результат соотечественника Олли Йокинена (419). Рекордсменом является действующий нападающий клуба Джонатан Юбердо (454).

В этом матче Юбердо забросил одну из шайб своей команды. Благодаря этому канадский форвард вышел на четвёртое место по голам за «Флориду», превзойдя результат Павла Буре. В активе Юбердо стало 153 шайбы в 549 матчах. Буре отличился 152 раза, сыграв 223 матча. Таким образом, канадский нападающий сыграл на 326 матчей больше Буре.

Юбердо обогнал Буре по голам за «Флориду», сыграв на 326 матчей больше россиянина
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