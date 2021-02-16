Главный тренер «Нью-Джерси» сравнил возвращение к тренировках с повторным началом сезона

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал возвращение команды к тренировочному процессу. «Дьяволы» отбыли двухнедельный карантин в соответствии с протоколом COVID-19.

«Мы как бы заново открываем сезон. Мы так это видим. Мы хорошо играли, старались, а потом оказались в тяжелейшей ситуации из-за коронавируса. Ждали, когда сможем приступить к тренировкам. Эти обстоятельства по-разному повлияли на хоккеистов.

Не думаю, что все они сейчас находятся в одинаковом положении. Кто-то чувствует себя лучше. Некоторые уже катались. Так что было заметно, как себя чувствуют игроки. Но мне понравилось сегодняшнее занятие. Многие и ранее катались самостоятельно, они уже чувствуют себя довольно хорошо», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ в русской версии.