Российский защитник Артём Зуб поделился эмоциями после первого гола за карьеру в НХЛ

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ). В этой встрече российский защитник забросил первую шайбу за карьеру в лиге. Зуб реализовал выход «один в ноль», убежав в контратаку после своего выхода со скамейки штрафников.
«Что я сейчас чувствую? Большое счастье! Когда я сидел в боксе штрафников, то перед началом периода даже прикинул, что если так сложится момент, то, когда я буду выходить, можно получить пас на ход и убежать в атаку. Я так и сделал — и получилось всё реализовать. Хорошо, что получилось забить! Я очень рад!
Да, я замечаю свой прогресс. Но есть ещё много моментов, которые надо улучшать. Сегодня я сыграл не так много, и всегда хочется играть лучше», — цитирует Зуба официальный сайт НХЛ в русской версии.
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