Суббэн: элитным хоккеистам всегда будут платить. Пусть через год или два, но будут

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн прокомментировал финансовую ситуацию в НХЛ и влияние пандемии на благополучие хоккеистов.
«Для многих молодых хоккеистов, которые только попали в НХЛ и которые будут играть в ней ещё лет 15, вся эта история с коронавирусом может сильно попортить карьеру. Но я всегда говорил: элитным игрокам всегда платят хорошо. Хоккеисты сейчас должны сосредоточиться на том, что они могут контролировать, — на своей игре. Если будете играть хорошо, то вам будут платить. Пусть через год, через два, но будут.
Лично мне важно узнавать, что происходит в мире. Мы должны убедиться, что мы все вместе живём на этой планете. Мы живём в США и Канаде и должны ладить друг с другом, чтобы чувствовать себя комфортно. Очень важно иметь возможность быть каждый день самим собой», — приводит слова Суббэна The Hockey News.
- 16 февраля 2021
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