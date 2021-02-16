Бриер: Гальченюк — одна из самых больших аномалий, у него талант из ушей выходил

Известный в прошлом нападающий «Финикс Койотс», «Филадельфии Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» Даниэль Бриер прокомментировал очередной обмен в карьере своего бывшего партнёра нападающего Алекса Гальченюка, который в течение 48 часов перешёл из «Оттавы Сенаторз» в «Каролину Харрикейнз», а затем в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Честно говоря, Гальченюк — одна из самых больших аномалий. Он обладал таким талантом, который позволял забивать по 30 голов каждый сезон. Если бы он его реализовал, то никогда не попал бы в такую ситуацию, когда его постоянно меняют. Я помню наши первые матчи вместе — у него талант выходил буквально из ушей. Во время тренировок он мог перехитрить любого, в ситуациях один на один играл просто умопомрачительно. Я всегда думал, что бросок Алекса — один из элитных в НХЛ. Мы с ним тренировали бросок в движении, а также приём шайбы.



В случае с его талантом 20 голов за регулярный чемпионат — это плохой сезон. Но сейчас он уже далеко не такой молодой игрок, каким был. Уже многое поздно. Он мог бы измениться, но это будет всё труднее сделать. Что касается трудностей вне льда, то он любил повеселиться, но как и все, как любой молодой человек. Я не заметил ничего такого, что бы помешало его карьере», — приводит слова Бриера TVA Sports.