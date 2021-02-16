Главный тренер «Оттавы» — о камбэке: голы Пола и Зуба вселили в нас уверенность

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о камбэке команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).

«Надо отдать должное нашим ребятам. Голы Пола и Зуба вселили в нас уверенность, мы использовали свои шансы. У нас бывали матчи, когда мы действовали лучше соперника, но не выигрывали. Сегодняшний вечер был явно не из этого числа», — сказал Смит.

К 40-й минуте второго периода счёт был 1:5, «Сенаторз» остались в меньшинстве после удаления российского защитника Артёма Зуба. Тем не менее ещё до перерыва Ник Пол отыграл одну шайбу, а уже после завершения штрафного времени в третьем периоде россиянин сделал счёт 3:5. Затем голы Коннора Брауна и Евгения Дадонова позволили «Оттаве» перевести матч в овертайм, где российский форвард поставил точку в матче.

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