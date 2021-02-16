Защитник «Сан-Хосе» Кныжов снова обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2.

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов впервые в НХЛ сыграл более 20 минут в матче. Он провёл на льду 21 минуту 41 секунду (в том числе 57 секунд в меньшинстве). Российский защитник завершил матч с показателем полезности «+1». Нанёс один бросок в створ, применил три силовых приёма, заблокировал один бросок соперника и допустил одну потерю.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности "+1" и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч Николай проводит на льду 12 минут и 32 секунды. В прошлом сезоне Кныжов дебютировал в лиге, сыграв три матча.