Защитник «Сан-Хосе» Кныжов снова обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» — 3:2.
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов впервые в НХЛ сыграл более 20 минут в матче. Он провёл на льду 21 минуту 41 секунду (в том числе 57 секунд в меньшинстве). Российский защитник завершил матч с показателем полезности «+1». Нанёс один бросок в створ, применил три силовых приёма, заблокировал один бросок соперника и допустил одну потерю.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности "+1" и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч Николай проводит на льду 12 минут и 32 секунды. В прошлом сезоне Кныжов дебютировал в лиге, сыграв три матча.
- 16 февраля 2021
-
13:26
-
12:54
-
12:30
-
12:06
-
11:49
-
11:39
-
11:20
-
11:03
-
10:46
-
10:20
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
09:04
-
08:48
-
08:45
-
08:15
-
07:49
-
07:33
-
07:17
-
06:45
-
06:17
-
06:16
-
06:00
-
05:47
-
05:45
-
05:32
-
05:17
-
04:37
-
04:20
-
04:08
-
03:11
-
02:31
- 15 февраля 2021
-
23:56
-
23:37