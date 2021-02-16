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«Амур» обыграл «Автомобилист» в овертайме, победная шайба на счету Йордана

«Амур» обыграл «Автомобилист» в овертайме, победная шайба на счету Йордана
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Сергея Светлова

Гости открыли счёт в матче на 28-й минуте встречи — большинство реализовал российский нападающий Георгий Белоусов. Результативными передачами в этом моменте отметились чешский голкипер Якуб Коварж и канадский защитник Чарльз Дженовей. В начале третьего периода хозяева отыгрались усилиями Кирилла Рассказова. В овертайме отличился чешский защитник «Амура» Михал Йордан.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов (Коварж, Дженовей) – 27:03' (5x4)   1:1 Рассказов (Заседа) – 41:27' (5x5)   2:1 Йордан (Голубев) – 63:18' (3x3)

В следующем матче «Амур» на домашнем льду примет «Нефтехимик», в свою очередь «Автомобилист» на выезде сыграет с «Барысом». Оба матча состоятся послезавтра, 18 февраля.

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