«Амур» обыграл «Автомобилист» в овертайме, победная шайба на счету Йордана

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Сергея Светлова

Гости открыли счёт в матче на 28-й минуте встречи — большинство реализовал российский нападающий Георгий Белоусов. Результативными передачами в этом моменте отметились чешский голкипер Якуб Коварж и канадский защитник Чарльз Дженовей. В начале третьего периода хозяева отыгрались усилиями Кирилла Рассказова. В овертайме отличился чешский защитник «Амура» Михал Йордан.

В следующем матче «Амур» на домашнем льду примет «Нефтехимик», в свою очередь «Автомобилист» на выезде сыграет с «Барысом». Оба матча состоятся послезавтра, 18 февраля.