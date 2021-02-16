Питерс — об отсутствии Дацюка: с Павлом всё хорошо
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс дал комментарий после поражения во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром» (1:2 ОТ).
«Был очень сложный матч. Обе команды совершили большое количество бросков, много атаковали. Нам нужно было реализовать момент в овертайме, но в итоге тут же пропустили атаку на свои ворота.
С Павлом Дацюком всё хорошо, он присоединится к команде после этого выезда. Сергей Зборовский присоединился к нам на этом выезде, но мы дали ему сегодня отдохнуть после матчей за сборную.
Доволен Александром Щемеровым. Рваный темп был во встрече из-за удалений, при игре «пять на пять» нареканий к нему нет», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.
«Амур» обыграл «Автомобилист» в овертайме, победная шайба на счету Йордана
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