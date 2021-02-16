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Питерс — об отсутствии Дацюка: с Павлом всё хорошо

Питерс — об отсутствии Дацюка: с Павлом всё хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс дал комментарий после поражения во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром» (1:2 ОТ).

«Был очень сложный матч. Обе команды совершили большое количество бросков, много атаковали. Нам нужно было реализовать момент в овертайме, но в итоге тут же пропустили атаку на свои ворота.

С Павлом Дацюком всё хорошо, он присоединится к команде после этого выезда. Сергей Зборовский присоединился к нам на этом выезде, но мы дали ему сегодня отдохнуть после матчей за сборную.

Доволен Александром Щемеровым. Рваный темп был во встрече из-за удалений, при игре «пять на пять» нареканий к нему нет», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

«Амур» обыграл «Автомобилист» в овертайме, победная шайба на счету Йордана
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