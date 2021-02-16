«Сибирь» нанесла «Нефтехимику» седьмое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в овертайме обыграла нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
На 8-й минуте Юрки Йокипакка с передачи Ильи Морозова вывел новосибирцев вперёд. На 44-й минуте Линус Юханссон с передачи Дэниэла Буцаева сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Виктор Комаров. Ему ассистировал Александр Шаров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это поражение стало для «Нефтехимика» седьмым подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 18 февраля.
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