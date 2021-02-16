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Коротков: не скажу, что без ветеранов играть проще, — у нас дедовщины нет

Коротков: не скажу, что без ветеранов играть проще, — у нас дедовщины нет
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Коротков прокомментировал победу в домашней встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Хороший матч, даже если учесть, что было мало голов. Много моментов не реализовали. В каком физическом состоянии нахожусь, как работали в перерыве? Мы много работали, у нас был хороший зал, с баллонами бегали. Было по две тренировки в день, так что мы, как и «Нефтехимик», готовились. Нас нагрузили, но сегодня я себя хорошо чувствовал.

Акцентирую ли я внимание на том, чтобы соперник на мне нарушил правила? Да, я стараюсь подержать шайбу в чужой зоне, где-то наложить смены. Мы наигрываем это на тренировках. Если получится наложить смену, то у нас выйдут ребята посвежее и будет больше шансов, потому что соперник уставший.

Какие цели есть в концовке сезона? Выходим, играем для болельщиков, для нас всех. Мы хотим забрать все оставшиеся очки. Мы должны выходить и выигрывать. Лично для себя ставлю цель больше играть, больше брать на себя ответственность, действовать посмелее.

Проще ли играть без сборников, без ветеранов? Не скажу, проще или тяжелее. У нас все равны, все могут подсказать. Нет какой-то дедовщины», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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