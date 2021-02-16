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Олег Евенко ударил клюшкой лежащего Егора Яковлева. Прежде он нанёс ему удар из-за спины

Олег Евенко ударил клюшкой лежащего Егора Яковлева. Прежде он нанёс ему удар из-за спины
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске.

В первом периоде защитник челябинцев Олег Евенко после атаки на ворота «Магнитки» у ворот магнитогорцев атаковал Егора Яковлева. Хоккеист «Трактора» ударил соперника клюшкой в спину.

Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанёс ещё один мощный удар клюшкой в спину хоккеисту «Металлурга». После этого в потасовке Евенко ударил Григория Дронова.

В итоге хоккеист «Трактора» заработал шесть минут штрафа по итогам этого игрового момента.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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