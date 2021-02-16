«Куньлунь» одержал вторую победу подряд, обыграв «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

На 7-й минуте Даниил Мироманов вывел гостей вперёд. На последней минуте периода Войтех Мозик сравнял счёт. На 35-й минуте Мозик оформил дубль. Через три с половиной минуты Василий Глотов сравнял счёт, но за 43 секунды до конца периода Итан Верек реализовал численное большинство и вывел китайскую команду вперёд. На последней минуте Райан Спроул поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 18 февраля в Череповце встретится с «Северсталью», а «Сочи» 21 февраля в Екатеринбурге — с «Автомобилистом».