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«Куньлунь» одержал вторую победу подряд, обыграв «Сочи»

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд, обыграв «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мироманов (Точицкий, Шмелёв) – 06:14' (5x5)   1:1 Мозик (Фу) – 19:41' (5x5)   2:1 Мозик (Верек, Лазарев) – 34:09' (5x5)   2:2 Глотов (Мищенко, Руденков) – 37:41' (5x4)   3:2 Верек (Николишин, Мозик) – 39:17' (5x4)   4:2 Спроул (Николишин) – 59:20' (en)

На 7-й минуте Даниил Мироманов вывел гостей вперёд. На последней минуте периода Войтех Мозик сравнял счёт. На 35-й минуте Мозик оформил дубль. Через три с половиной минуты Василий Глотов сравнял счёт, но за 43 секунды до конца периода Итан Верек реализовал численное большинство и вывел китайскую команду вперёд. На последней минуте Райан Спроул поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 18 февраля в Череповце встретится с «Северсталью», а «Сочи» 21 февраля в Екатеринбурге — с «Автомобилистом».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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