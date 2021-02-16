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КХЛ объявила об изменениях во времени начала ряда матчей 23 и 27 февраля

КХЛ объявила об изменениях во времени начала ряда матчей 23 и 27 февраля
Хоккей / КХЛ 0
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КХЛ объявила об изменениях во времени начала ряда матчей, которые пройдут 23 и 27 февраля, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Изменения коснулись двух матчей регулярного чемпионата, запланированных на 23 февраля. Так, время начала матча казанского «Ак Барса» и нур-султанского «Барыса» изменено с 17:00 на 14:30 мск. Встреча между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» перенесено с 17:00 на 13:00 мск.

Кроме того изменения коснулись трёх матчей регулярки, запланированных на 27 февраля. Время начала встречи магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» изменено с 15:00 на 12:00 мск. Матч между омским «Авангардом» и нур-султанским «Барысом» перенесён с 17:00 на 14:30. «Сочи» и череповецкая «Северсталь» начнут не в 17:00, а в 16:30.

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