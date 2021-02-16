Панарин пропустит второй матч подряд

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает официальная страница клуба в «Твиттере».



Отмечается, что нападающий ещё не восстановился после травмы.



Ранее главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что Панарин близок к возвращению в строй.

Напомним, нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля. Российский форвард сыграл в третьем периоде всего одну смену в большинстве и не выходил на лёд в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.

В этом сезоне Панарин принял участие в 12 матчах, забросил 5 шайб и отдал 10 результативных передач.