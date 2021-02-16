Гатиятулин — о грубой игре Евенко: у него было своё задание

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:3 ОТ).



«Рады победе. Непростой матч. Эмоции захлёстывали. Играли дома перед своими болельщиками. Хотели выиграть. Удалось. Где-то играли по заданию, получалось, где-то соперник поджимал. Пару раз неверно действовали в средней зоне. Во втором периоде соперник накладывал смены. Тем не менее все эти ошибки подчищал вратарь. Важно было выиграть. Выиграли. Готовимся к выезду.



Олег Евенко с восемью минутами штрафа тоже играл по заданию? У него было своё задание. Конечно, мы не говорим, что надо удаляться. Хоккей — жёсткая игра. Порой соперник играет жёстко, и мы тоже должны жёстко играть. Разберём эти моменты. Удаления ненужные, забирают много сил, это поправим.



Илья Воробьёв сказал, что встреча была не только жёсткой, но и порой грязной? Не будут комментировать. У нас уже были жёсткие матчи. Никто не хочет уступать ни в каких эпизодах, поэтому где-то было, возможно, на грани, но не больше.



Состояние Понтуса Оберга? Завтра будет понятно, поедет он в поездку или нет. Надеемся, в регулярном чемпионате он ещё сыграет. Все понимают, что плей-офф приближается, у нас хорошая, рабочая атмосфера. Готовимся.



Ярослав Косов? Тоже завтра будет понятно, поедет он в поездку или нет. Надеемся, выйдет до плей-офф», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба челябинцев.

Олег Евенко ударил клюшкой лежащего Егора Яковлева. Прежде он нанёс ему удар из-за спины