Подколзин получил травму в матче со «Спартаком» после столкновения с Лехтеря

Нападающий СКА Василий Подколзин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком».



Находясь под прессингом в своей зоне, форвард отдал передачу по борту, после чего резко развернулся, чтобы начать ускорение. На его пути оказался финский нападающий «Спартака» Йори Лехтеря. Хоккеист московской команды не успел среагировать, так как расстояние между спортсменами было слишком маленьким. В результате Подколзин получил удар в голову. Его увели в раздевалку.

Лехтеря не был наказан удалением.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что на третий период Подколзин не вышел.

После второго перерыва СКА выигрывает со счётом 2:0.