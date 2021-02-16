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Дубль Стрёмвалля помог СКА обыграть «Спартак» и выиграть дивизион Боброва

Дубль Стрёмвалля помог СКА обыграть «Спартак» и выиграть дивизион Боброва
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Стрёмвалль – 05:22' (5x5)   2:0 Хафизуллин (Кемппайнен, Вей) – 33:08' (5x4)   3:0 Стрёмвалль (Хафизуллин) – 56:43' (5x5)   3:1 Вишневский (Широков, Юсе) – 58:24' (6x5)

На 6-й минуте Мальте Стрёмвалль вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте Динар Хафизуллин, реализовав численное большинство, увеличил преимущество санкт-петербургской команды. Очки за результативные передачи набрали Йоонас Кемппайнен и Линден Вей. На 57-й минуте Стрёмвалль оформил дубль. Одну шайбу отыграл Дмитрий Вишневский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Нижнем Новгороде — с «Торпедо». Обе встречи состоятся 18 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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