Дубль Стрёмвалля помог СКА обыграть «Спартак» и выиграть дивизион Боброва

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 6-й минуте Мальте Стрёмвалль вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте Динар Хафизуллин, реализовав численное большинство, увеличил преимущество санкт-петербургской команды. Очки за результативные передачи набрали Йоонас Кемппайнен и Линден Вей. На 57-й минуте Стрёмвалль оформил дубль. Одну шайбу отыграл Дмитрий Вишневский.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Нижнем Новгороде — с «Торпедо». Обе встречи состоятся 18 февраля.
- 16 февраля 2021
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