Яшкин обновил снайперский рекорд московского «Динамо» за сезон КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Нападающий москвичей Дмитрий Яшкин забил гол и, таким образом, обновил свой же прошлогодний рекорд по количеству шайб за один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Яшкин забил 34 гола. Сейчас на его счету уже 35 шайб.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Санкт-Петербурге встретится со СКА, а минское в Хельсински — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 18 февраля.
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