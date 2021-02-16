Знарок: уверен, «Спартак» сможет пробиться в плей-офф. Смешно слышать вопросы об этом

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:3).



«Конечно, есть уверенность, что команда сможет пробиться в плей-офф. Смешно даже слышать такой вопрос. Наверное, нас поддавливает турнирная таблица. В любом случае, хотя бы половину этих моментов надо реализовывать. Качество игры зависит от результата. Надо было реализовывать моменты, тогда была бы другая картина», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.