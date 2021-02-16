Крикунов: московское «Динамо» играло немножко несобранно, пропускали атаки минчан из зоны

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с минскими одноклубниками (6:4).
«Матч получился довольно напряжённым. В первом периоде мы входили, видимо, после паузы в игру и у противника было довольно много моментов. Но мы сумели использовать две контратаки и забили два гола. Хотя и пропустили один. Во втором периоде вроде бы сделали уже результат, но, к сожалению, сегодня наше звено молодых — четвёртая тройка Шипова — пропустило три гола. Постоянно обостряли ситуацию, но, слава богу, всё нормально закончилось.
Что расстроило в игре команды? Много таких моментов. Мы играли немножко несобранно, пропускали атаки противника из зоны. Хотя предупреждали об этом. Не очень хорошо было с подборами в зоне на вбрасываниях. Там достаточно их было. Есть над чем работать», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.
- 16 февраля 2021
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