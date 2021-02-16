Чибриков — о четырёх матчах за четыре дня: трудно, но успеваю восстановиться

Нападающий СКА Никита Чибриков прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).
«Была сумасшедшая поддержка, она сильно заряжала. Мы провели хороший матч, хорошо подготовились. Выполнили установку, нейтрализовали всё большинство «Спартака» и реализовали свои моменты. Чем больше играю, тем быстрее развиваюсь, и это мне на пользу. Да, трудно, но успеваю восстановиться и хорошо чувствую себя по время матчей.
Делаю всё возможное, чтобы попасть в основу на плей-офф, но не всё зависит от меня. У нас много хороших игроков, решение принимают тренеры. Если попаду в состав, буду выкладываться по полной.
Главным было — нейтрализовать конкретного игрока. Если со стороны я смотрелся неуверенно во время силовых приёмов, это уходит на второй план. Лехтеря был недоволен после силового, но я его не слушал. Такие правила: приезжаешь на наш пятак — будь добр, уходи оттуда», — передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2021
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