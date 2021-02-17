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Судья снёс Воронкова, Юханссон парировал шайбу шлемом. Фото победы ЦСКА над «Витязем»

ЦСКА – «Витязь» — 3:1
Судья снёс Воронкова, Юханссон парировал шайбу шлемом. Фото победы ЦСКА над «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

16 февраля в Москве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Хозяева льда вышли вперёд на 11-й минуте игры, когда Андрей Локтионов реализовал большинство. «Витязь» быстро отыгрался благодаря голу Артёма Бородкина, однако во второй двадцатиминутке Джон Гилмор снова вывел «армейцев» вперёд. А в начале заключительного игрового отрезка Сергей Андронов в третий раз поразил ворота Антона Тодыкова. Для подопечных Игоря Никитина эта победа стала пятой подряд.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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