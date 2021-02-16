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Бобровский останется в запасе во втором матче подряд после 6 пропущенных шайб с «Тампой»

Бобровский останется в запасе во втором матче подряд после 6 пропущенных шайб с «Тампой»
Хоккей / НХЛ 0

Крис Дриджер будет стартовым голкипером команды Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», сообщает североамериканский журналист Давид Дворк на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, Сергея Бобровского заявят в качестве второго вратаря.

Россиянин не выйдет в основном составе во втором матче подряд. Ранее он не сыграл во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:4).

До этого, также в матче с «молниями», Бобровский пропустил шесть шайб, отразив 22 броска из 28. Та встреча завершилась разгромной победой «Лайтнинг» со счётом 6:1.

В этом сезоне Бобровский принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 3,34 шайбы и отражая 88,3% бросков.

«Тампа» разгромила «Флориду», на счету Волкова шайба, у Василевского 33 сейва
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