«Детройт» вызвал Евгения Свечникова из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вызвал российского нападающего Евгения Свечникова из АХЛ. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Свечников попал в особый состав (taxi-team), который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл 3 матча, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером.
- 17 февраля 2021
-
02:41
- 16 февраля 2021
-
23:50
-
23:21
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:27
-
22:19
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:23
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:04
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:44
-
17:28
-
17:18