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«Детройт» вызвал Евгения Свечникова из АХЛ

«Детройт» вызвал Евгения Свечникова из АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вызвал российского нападающего Евгения Свечникова из АХЛ. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Свечников попал в особый состав (taxi-team), который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл 3 матча, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером.

Почему «Детройту» не нужен Свечников. Ему давно нужно было возвращаться в Россию
Несколько лет назад его называли сильнейшим нападающим страны по своему году рождения.
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