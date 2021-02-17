Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв в матче «Рейнджерс» — «Дэвилз»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает Нью-«Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» отличились Колин Блэкхвелл. За «Дэвилз» дубль оформил Павел Заха.

В первом периоде российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.