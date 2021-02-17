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Павел Бучневич забил четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ

Павел Бучневич забил четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает Нью-«Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Вторую шайбу за «Рейнджерс» забил российский нападающий Павел Бучневич. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 5 результативных передач. За «Рейнджерс» в этой встрече также забил Колин Блэквелл. За гостей дубль оформил Павел Заха.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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