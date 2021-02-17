Павел Бучневич забил четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает Нью-«Джерси Дэвилз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Вторую шайбу за «Рейнджерс» забил российский нападающий Павел Бучневич. Для россиянина этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 5 результативных передач. За «Рейнджерс» в этой встрече также забил Колин Блэквелл. За гостей дубль оформил Павел Заха.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
04:52
-
04:43
-
02:41
- 16 февраля 2021
-
23:50
-
23:21
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:27
-
22:19
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:23
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:04
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам