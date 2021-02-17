«Питтсбург» проиграл «Кэпиталз», у Малкина «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Шири, Якуб Врана и Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 22.08, совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой российский форвард Евгений Кузнецов провёл на льду 18.45 и сделал четыре броска. Его показатель полезности также составил «0». Защитник Дмитрий Орлов за 14.10 на площадке заработал показатель полезности «+2».

В составе «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Зак Астон-Риз. Нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18.29, нанёс шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Эта победа стала для «Кэпиталз» первой после четырёх поражений подряд. У «Питтсбурга» это первое поражение после двух подряд выигранных матчей.