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«Питтсбург» проиграл «Кэпиталз», у Малкина «-2»

«Питтсбург» проиграл «Кэпиталз», у Малкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Шири, Якуб Врана и Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 22.08, совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой российский форвард Евгений Кузнецов провёл на льду 18.45 и сделал четыре броска. Его показатель полезности также составил «0». Защитник Дмитрий Орлов за 14.10 на площадке заработал показатель полезности «+2».

В составе «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Зак Астон-Риз. Нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18.29, нанёс шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Эта победа стала для «Кэпиталз» первой после четырёх поражений подряд. У «Питтсбурга» это первое поражение после двух подряд выигранных матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Шири (Паник, Дженсен) – 24:52' (5x5)   0:2 Врана (Оши, Бекстрём) – 31:31' (5x5)   0:3 Эллер (Паник, Хара) – 41:09' (5x5)   1:3 Астон-Риз (Блюгерс, Марино) – 55:05' (5x5)
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