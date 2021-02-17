«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», голы на счету Мальцева и Бучневича

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Уилл Батчер, Егор Шарангович, Ник Меркли и Михаил Мальцев. Российский форвард провёл на льду 13.41 и заработал показатель полезности «+2».

У «Рейнджерс» голы забили Колин Блэквелл и Павел Бучневич. Российский нападающий «Рейнджерс» провёл на площадке 19.08, его показатель полезности составил «-1». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска из 36. Другой вратарь Александр Георгиев участия во встрече не принимал.

Следующий матч 19 февраля «Нью-Джерси» на выезде проведёт с «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» в этот же день сыграют с «Филадельфией Флайерз».