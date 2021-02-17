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«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», голы на счету Мальцева и Бучневича

«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», голы на счету Мальцева и Бучневича
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Уилл Батчер, Егор Шарангович, Ник Меркли и Михаил Мальцев. Российский форвард провёл на льду 13.41 и заработал показатель полезности «+2».

У «Рейнджерс» голы забили Колин Блэквелл и Павел Бучневич. Российский нападающий «Рейнджерс» провёл на площадке 19.08, его показатель полезности составил «-1». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска из 36. Другой вратарь Александр Георгиев участия во встрече не принимал.

Следующий матч 19 февраля «Нью-Джерси» на выезде проведёт с «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» в этот же день сыграют с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Заха (Сиверсон, Куокканен) – 27:37' (5x4)   1:1 Блэквелл (Хауден) – 31:32' (5x5)   1:2 Батчер (Меркли, Куокканен) – 37:14' (5x5)   2:2 Бучневич (Крайдер, Труба) – 39:27' (5x5)   2:3 Шарангович (Суббэн, Братт) – 50:43' (5x5)   2:4 Меркли (Куокканен) – 54:09' (5x5)   2:5 Мальцев (Палмьери) – 59:39' (en)
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