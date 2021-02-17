Нападающий «Миннесоты» Гринвей снёс Капризова, выполнив неудачный силовой приём

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В конце второго периода любопытный эпизод произошёл с участием форварда гостей Кирилла Капризова. Российский нападающий оказался на льду в результате неудачных действий своего одноклубника Джордана Гринвея. Американский форвард пытался выполнить силовой приём против одного из игроков «Лос-Анджелеса», но промахнулся и влетел в Капризова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей.