Нападающий «Миннесоты» Гринвей снёс Капризова, выполнив неудачный силовой приём
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В конце второго периода любопытный эпизод произошёл с участием форварда гостей Кирилла Капризова. Российский нападающий оказался на льду в результате неудачных действий своего одноклубника Джордана Гринвея. Американский форвард пытался выполнить силовой приём против одного из игроков «Лос-Анджелеса», но промахнулся и влетел в Капризова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей.
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