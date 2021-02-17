«Кингз» победили «Миннесоту», у Капризова «-2»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джарет Андерсон-Долан, Тревор Мур, Дастин Браун и Дрю Даути. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 20.54 на площадке сделал пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Следующие матчи 19 и 21 февраля «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Аризоной Койотс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет с «Анахайм Дакс».
В других матчах игрового дня «Колорадо» обыграл «Вегас» (3:2), «Баффало» уступил «Айлендерс» (0:3), «Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» (2:5), а «Кэпиталз» оказались сильнее «Пингвинз» (3:1).
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