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Вудкрофт — о поражении в матче с московским «Динамо»: у этой организации больший бюджет

Вудкрофт — о поражении в матче с московским «Динамо»: у этой организации больший бюджет
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:6).

«Мы хорошо смотрелись в первом периоде и, думаю, не уступили сопернику ни в одном компоненте. Тем не менее московское „Динамо“ — одна из тех мастеровитых команд, которым нужен лишь один момент в атаке, чтобы забить гол. А нам надо создать три, а то и четыре голевых момента, чтобы пробить вратаря соперника. Это, на мой взгляд, и сделало разницу в счёте.

Мне сложно выделить какие-либо позитивные моменты, так как я сильно расстроен… Меня терзают ошибки, которые привели к пропущенным шайбам: мы сами привезли голы. Как вы заметили, мы выступили в оптимальном составе. Если наши парни будут готовы проводить 60 минут в высоком темпе, то мы сможем биться с такими грандами, как московское „Динамо“. У этой организации больший бюджет, а команда всегда находит способ победить», — цитирует Вудкрофта «Прессбол».

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