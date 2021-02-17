Андерс Ли вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по победным голам

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

Авторами заброшенных шайб в составе «островитян» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Американец Ли в 30-й раз за карьеру забил гол, который принёс «Айлендерс» победу в матче. Капитан «островитян» вышел на четвёртое место в клубной истории по этому показателю, повторив результат Дерека Кинга.

Рекорд «Айлендерс» принадлежит легендарному форварду Майку Босси (80 победных голов), второе место занимает Кларк Гиллис (41), на третьем месте располагается Боб Найстрём (38). Стоит заметить, что только Ли из перечисленных игроков продолжает карьеру и может улучшить своё нынешнее достижение.