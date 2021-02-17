Овечкин в прыжке прервал выход «Питтсбурга» «2 в 1». В ответной атаке забил Врана

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче, зато отметился удачным действием при игре в обороне. Во втором периоде при счёте 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе «2 в 1», вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот. «Вашингтон» перехватил шайбу, и в ответной атаке чешский нападающий столичной команды Якуб Врана сделал счёт 2:0. Шайба Враны оказалась победной в этом матче.

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Нападающий Евгений Малкин провёл на площадке 18.29, нанёс шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Также российский форвард отметился нарушение правил против своего соотечественника Евгения Кузнецова. Малкин сбил Кузнецова на вбрасывании после первого гола столичной команды в матче.