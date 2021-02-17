Врана — о голевой передаче Оши: на такое способен только великий игрок

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1) прокомментировал свой гол.
«Я думаю, Оши видел меня всю дорогу, пока мы бежали в отрыв. Он сделал передачу мимо четырёх соперников прямо на мою клюшку. На такое способен только великий игрок», — сказал Врана.
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Голевой комбинации «Вашингтона» предшествовал опасный момент у ворот «Кэпиталз». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче, зато отметился удачным действием при игре в обороне. Во втором периоде при счёте 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе «2 в 1», вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот. «Вашингтон» перехватил шайбу, и в ответной атаке чешский нападающий сделал счёт 2:0. Шайба Враны оказалась победной в этом матче.
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