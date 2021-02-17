Российский голкипер Илья Сорокин стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Лучшим игроком дня признан вратарь «Нью-Йоркк Айлендерс» Илья Сорокин, одержавший победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:0). 25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал седьмым новичком в истории «Айлендерс» с шат-аутом в дебютном сезоне в НХЛ.
Второй звездой признан вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, отыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Американский голкипер отразил 28 бросков и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.
Третьей звездой стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Янне Куокканен с 3 (0+3) очками в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).
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