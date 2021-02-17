Оши — о перехвате Овечкина: я тоже старался вернуться назад, но не успевал, а он успел

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением об эпизоде с участием Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

«До гола Враны был отличный бэкчек в исполнении Овечкина. Думаю, каждый на нашей скамейке запасных во время этого момента сказал «О!», а потом выразил ему своё восхищение. Я тоже старался вернуться назад, но не успевал. А наш капитан успел и смог сыграть в падении, это придало нам импульс. Это был ключевой момент матча. Пропущенная шайба стала бы ударом, особенно на фоне четырёх подряд поражений. Но капитан сделал всё от себя зависящее», — сказал Оши.

Голевой комбинации «Вашингтона» предшествовал опасный момент у ворот «Кэпиталз». Капитан «Вашингтона» не набрал очков в матче, зато отметился удачным действием при игре в обороне. Во втором периоде при счёте 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе «2 в 1», вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот. «Вашингтон» перехватил шайбу, и в ответной атаке чешский нападающий сделал счёт 2:0. Шайба Враны оказалась победной в этом матче.