Лавиолетт: Овечкин сыграл отлично. Он пластался в защите до конца матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об эпизоде с участием Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

«Ови действительно проделал хорошую работу, но это касается не только этого момента. Он пластался в защите до конца матча. Он сыграл отлично», — сказал Лавиолетт.

Голевой комбинации «Вашингтона» предшествовал опасный момент у ворот «Кэпиталз». Капитан «Вашингтона» не набрал очков в матче, зато отметился удачным действием при игре в обороне. Во втором периоде при счёте 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе «2 в 1», вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот. «Вашингтон» перехватил шайбу, и в ответной атаке чешский нападающий сделал счёт 2:0. Шайба Враны оказалась победной в этом матче.