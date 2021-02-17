Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лавиолетт: Овечкин сыграл отлично. Он пластался в защите до конца матча

Лавиолетт: Овечкин сыграл отлично. Он пластался в защите до конца матча
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об эпизоде с участием Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

«Ови действительно проделал хорошую работу, но это касается не только этого момента. Он пластался в защите до конца матча. Он сыграл отлично», — сказал Лавиолетт.

Голевой комбинации «Вашингтона» предшествовал опасный момент у ворот «Кэпиталз». Капитан «Вашингтона» не набрал очков в матче, зато отметился удачным действием при игре в обороне. Во втором периоде при счёте 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе «2 в 1», вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот. «Вашингтон» перехватил шайбу, и в ответной атаке чешский нападающий сделал счёт 2:0. Шайба Враны оказалась победной в этом матче.

Овечкин пластался в обороне, Малкин бил Кузнецова! «Вашингтон» впервые обыграл «Питтсбург»
Сходка двух уральцев на вбрасывании закончилась не самым мирным исходом.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021