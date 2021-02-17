Лавиолетт: Овечкин сыграл отлично. Он пластался в защите до конца матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об эпизоде с участием Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).
«Ови действительно проделал хорошую работу, но это касается не только этого момента. Он пластался в защите до конца матча. Он сыграл отлично», — сказал Лавиолетт.
Голевой комбинации «Вашингтона» предшествовал опасный момент у ворот «Кэпиталз». Капитан «Вашингтона» не набрал очков в матче, зато отметился удачным действием при игре в обороне. Во втором периоде при счёте 1:0 он в прыжке прервал пас соперника при выходе «2 в 1», вернувшись назад после голевого момента у чужих ворот. «Вашингтон» перехватил шайбу, и в ответной атаке чешский нападающий сделал счёт 2:0. Шайба Враны оказалась победной в этом матче.
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