«Магнитка» обратилась в СДК КХЛ по матчу с «Трактором», три эпизода с участием Евенко

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» обратился в Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги по четырём эпизодам из матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4 ОТ). Три эпизода связаны с действиями защитника челябинской команды Олега Евенко.

В первом периоде защитник челябинцев после атаки на ворота «Магнитки» у ворот соперника атаковал Егора Яковлева. Хоккеист «Трактора» ударил соперника клюшкой в спину. Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанёс ещё один мощный удар клюшкой в спину хоккеисту «Металлурга». После этого в потасовке Евенко ударил Григория Дронова.

В этом матче Евенко также отметился ударом в голову Егору Коробкину и ударом в челюсть шведскому нападающему Деннису Расмуссену.