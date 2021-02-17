«Магнитка» обратилась в СДК КХЛ по матчу с «Трактором», три эпизода с участием Евенко

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» обратился в Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги по четырём эпизодам из матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4 ОТ). Три эпизода связаны с действиями защитника челябинской команды Олега Евенко.
В первом периоде защитник челябинцев после атаки на ворота «Магнитки» у ворот соперника атаковал Егора Яковлева. Хоккеист «Трактора» ударил соперника клюшкой в спину. Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанёс ещё один мощный удар клюшкой в спину хоккеисту «Металлурга». После этого в потасовке Евенко ударил Григория Дронова.
В этом матче Евенко также отметился ударом в голову Егору Коробкину и ударом в челюсть шведскому нападающему Деннису Расмуссену.
- 17 февраля 2021
-
13:17
-
13:01
-
12:46
-
12:45
-
12:32
-
12:13
-
11:45
-
11:11
-
10:45
-
10:25
-
10:19
-
10:01
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:02
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:20
-
08:05
-
07:51
-
07:35
-
07:13
-
06:50
-
06:39
-
06:27
-
05:56
-
05:46
-
05:36
-
04:52
-
04:43
-
02:41
- 16 февраля 2021
-
23:50
-
23:21