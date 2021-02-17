Форвард «Трактора» Гика набрал 45 очков в сезоне и побил клубный рекорд Кузнецова в КХЛ

Вчера, 16 февраля, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Форвард «Трактора» Томаш Гика сделал три голевые передачи в матче, благодаря чему в активе 27-летнего чеха стало 45 (12+33) очков в 55 матчах регулярного сезона. Таким образом, он побил клубный рекорд результативности за сезон КХЛ, установленный Евгением Кузнецовым (2012/2013, 44 очка).

В минувшем сезоне форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Чешский нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 17 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности "+11" и 28 минутах штрафного времени. В среднем за матч Гика проводил на льду ровно 18 минут.