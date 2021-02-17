«Ты выступаешь за великий клуб!» Кузнецов поздравил Гику с новым рекордом «Трактора»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов обратился к форварду «Трактора» Томашу Гике, который 16 февраля во время матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) сделал три результативные передачи и набрал 45 (12+33) очков в регулярном чемпионате КХЛ за один сезон, что является лучшим достижением клуба. До этого рекордсменом был Кузнецов, набравший 44 (19+25) очка в сезоне-2012/2013.

«Томаш, привет, поздравляю тебя с рекордом. Надеюсь, для тебя это большое событие в хоккейной жизни. Ты выступаешь за великий клуб, представляешь чёрно-белые цвета. Для нас, бывших воспитанников челябинцев, это многое значит, детишками мы мечтали попасть в «Трактор».

Надеюсь, своей игрой ты помогаешь молодым хоккеистам становиться лучше. Желаю удачи в плей-офф, биться друг за друга и побеждать», — сказал Кузнецов в обращении, которое опубликовано в социальных сетях челябинского клуба.