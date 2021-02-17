Сын Зарипова — о следующем сезоне: надеюсь, папа не завершит карьеру и мы исполним мечту

Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов после первой заброшенной шайбы в МХЛ ответил, надеется ли он сыграть вместе со своим отцом Данисом в КХЛ.

«Он пришёл на матч, поэтому я, конечно, немного волновался. Перед игрой мы разговаривали, он отмечал, что мне уже пора набирать очки, забивать, показывать себя. И сегодня всё сошлось! После встречи папа поздравил меня, назвал молодцом. Партнёры тоже поздравили: ребята признали меня лучшим игроком матча и вручили переходящий приз – тюбетейку. Кроме того, партнёры отдали мне ту самую шайбу: теперь она у меня в коллекции.

Сыграть в следующем сезоне с отцом за «Ак Барс» как Мозякины за «Магнитку»? Я видел этот матч. У нас с Андреем Мозякиным примерно одинаковый возраст – я буду изо всех сил стараться прогрессировать, чтобы попасть в основную команду. Надеюсь, в следующем сезоне папа все еще будет играть, не завершит карьеру, и мы сумеем исполнить эту мечту», – цитирует Зарипова-младшего пресс-служба МХЛ.